Rhythm Sprout arrive début 2023 pour nous apporter du bon son

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Oignon avoir couche

Rhythm Sprout: Sick Beats & Bad Sweets, le jeu de rythme totalement loufoque de SURT et tinyBuild, trace son chemin vers PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et Epic Games au premier trimestre de 2023.Le roi Sugar Daddy et son armée de Bad Sweets envahissent le royaume végétal qui est-ce qu'on appelle à la rescousse ? Et non ce n'est pas Captain Diabète mais vous ! Plongez dans la mêlée en tant que Sprout, l'oignon choisi pour aller faire tâter de l'épée à ses sucrés. En utilisant le rythme vous combattrez des hordes d'aliments malsains à travers des niveaux éclectiques, chacun avec son propre thème musical, ses genres et ses périodes de temps. En tant que preux chevalier, aidez la princesse Cauliflower à reconquérir sa nation de légumes (au sens propre comme figuré) lors de ce voyage stupidement incroyable.La toute nouvelle version étendue de la démo Steam Next Fest pour Rhythm Sprout propose une histoire exclusive à la démo avec des cinématiques inédites et deux toutes nouvelles étapes : Mansion Dungeons et Daddy’s Club.