PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix, un nouveau jeu sur PC et consoles

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Wouf

Destiné avant tout aux enfants, le jeu PAW Patrol, la Pat’ Patrouille : Grand Prix vient de sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S et Steam.Il s'agit d'un petit jeu de courses dans lequel vous allez participer à la course des chiots, via 11 circuits tels que la Grande Vallée, la station de snowboard de Jake ou encore la jungle, pour ne citer qu'eux.Jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter, en écran partagé.Et bien entendu, c'est basé sur la série TV Pat' Patrouille. On y retrouve donc aussi les personnages, comme pilotes.