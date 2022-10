KAKU : Ancient Seal nous propose sa démo en monde ouvert

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les Croods chinois débarquent !

Avant sa sortie prévue sur PC, PS5 et PS4 en 2023, le développeur chinois BINGOBELL vous donne la possibilité d'avoir un avant-goût de son jeu d'action-aventure en monde ouvert KAKU: Ancient Seal, ceci grâce à une nouvelle démo. Disponible à partir du 30 septembre, la démo vous présentera un monde magique qui vous permet d'explorer un continent mystérieux plein de créatures étranges, d'anciennes ruines et tribus uniques.La majorité de la démo se déroule dans les "Flame Mountains", un des quatre continents élémentaires de KAKU, MAIS la bonne nouvelle c'est que les autres continents : Riddle Forest, Hot River Valley et White Tree Springs vous sont accessibles. Vous allez pouvoir explorer un monde naturel luxuriant, combattre un large éventail de bêtes tout en utilisant différentes armes.Le point d'orgue étant une ruine souterraine prête à l'exploration, et qui sera une caractéristique importante du jeu complet. Au bout se trouve un coffre au trésor caché qu'il faudra mériter, irez-vous le chercher ?