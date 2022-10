Lemon Cake s'invite sur les principales plateformes

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il est temps de démouler un cake

Développé par Cozy Bee Games, soit par la développeuse solo et indépendante Éloïse Laroche, Lemon Cake, un jeu de gestion de boulangerie est d’abord sorti sur Steam en 2021. Aujourd'hui, avec l’aide de SOEDESCO le jeu sort sur l’Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.Dans Lemon Cake vous allez restaurer une pâtisserie abandonnée avec votre amie, le fantôme de l’ancienne pâtissière. Vous ferez pousser des ingrédients et prendrez soin de vos animaux à la serre, vous apprendrez de nouvelles recettes et préparerez des pâtisseries à la cuisine. Gérez le programme de la journée et préparez-vous bien aux heures d’affluence !