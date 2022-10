Bunny Park débarque sur consoles

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Quoi d'neuf docteur ?

Et on retrouve notre duo de choc avec Cozy Bee Games, c’est-à-dire par la développeuse solo et indépendante Éloïse Laroche et SOEDESCO, cette fois pour lancer sur console(s) le jeu grand public de gestion de parc Bunny Park. Le jeu est dès maintenant disponible sur l’Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour une sortie physique de ce jeu il faudra cependant attendre novembre.Dans Bunny Park vous allez construire et décorer votre propre parc (pas un parc d'attractions), caresser et donner des gourmandises à vos lapins, concevoir un parc joli et où il fait bon vivre et le meilleur, achever toute la collection de lapins !