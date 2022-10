Google arrête sa console Stadia

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Rien d'étonnant

Sans surprise, Google a annoncé l'arrêt de sa "console" Stadia. On vous le rappelle, la console proposait un service de streaming de jeux vidéo. Quelques gros éditeurs avaient d'ailleurs emboîté le pas de Google et proposaient leurs jeux sur la console. Ubisoft, par exemple. Mais pas seulement.Far Cry Primal, Hot Wheels Unleashed, MotoGP 21, Far Cry 6, Farming Simulator 22, Darksiders III, Humankind, Control, Outriders, Hitman, Pac-Man Mega Tunnel Battle, Evespace, Assassin's Creed Valhalla, Sniper Elite 4, sans oublier pléthore de petits, moyens ou autres gros jeux... le catalogue Stadia commençait à avoir de la gueule.Mais une visibilité compliquée (on y jouait via Chromecast, il n'y avait pas de "vraie" console), une campagne marketing faiblarde, pour ne pas dire inexistante et, finalement, un manque d'intérêt global a plongé la console dans les méandres du marché.Le message accompagnant cette annonce d'arrêt est d'ailleurs clair : c'est faute de joueurs que Google décide d'arrête son service de streaming.C'est en janvier prochain que Stadia tirera sa révérence.