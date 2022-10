Clash : Artifacts of Chaos nous dÃ©voile sa dÃ©mo pour le Steam Next Fest

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Prêt pour des octogones ?

À l’occasion du Steam Next Fest d’octobre, Clash : Artifacts of Chaos nous fera l'honneur de fournir une démo. Joueurs PC du monde entier, j'espère que vous êtes prêts à arpenter les terres étranges de Zénozoïk, combattre et vaincre des monstres à l’apparence singulière et défier des adversaires en combat à mains nues (Ahou ! Ahou ! Ahou !).Clash : Artifacts of Chaos est un jeu d’action-aventure assez singulier, tant par son gameplay que par sa direction artistique.Votre but ? Exprimer de la meilleure manière la férocité du personnage principal : Pseudo, ceci dans des affrontements à la 3ème personne. Pour cela vous combattrez avec une posture de boxe traditionnelle de la Griffe, permettant de lacérer les adversaires à mains nues, vous pourrez tester 5 styles de combat dans cette démo, et le combat n'est qu'une des nombreuses facettes du jeu.La démo de Clash: Artifacts of Chaos est disponible dès maintenant sur Steam.Le jeu sera disponible dans sa version complète sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation4, PlayStation5, Steam et Epic en février 2023.