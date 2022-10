La démo du mode Battle Royale d'Arkanoid Eternal Battle est là

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Retour vers le futur

Arkanoid Eternal Battle nous propose dès maintenant de tester sa démo, à l’occasion du Steam Néo Fest (du 3 au 10 octobre). (Re)découvrez la légende des salles d’arcade d'une toute nouvelle manière; êtes-vous prêts à vous déchaîner sur le mode Battle Royale du jeu dans des parties endiablées jusqu’à 25 joueurs ? Si la démo arrive à vous convaincre, il faudra attendre mais pas longtemps. La sortie du jeu sera le 27 octobre prochain sur PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch, consoles Xbox One, Xbox Series X|S et PC.Malheureusement ceux d'entre vous souhaitant tester les modes Néo, Rétro et Versus devront attendre la sortie du jeu, le 27 octobre prochain !Pour rappel voici ce que proposent les 4 modes :Rétro : L’atmosphère des salles d’arcade apportera un air de nostalgie grâce à ce mode de jeu solo, où vous pourrez vous essayer à la version originale d’Arkanoid de 1986, représentée dans un écran de borne d’arcade.Néo : (Re)découvrez le gameplay classique d’Arkanoid dans une toute nouvelle version proposant notamment des niveaux 100% inédits, une direction artistique et sonore modernisée, mais aussi de nouveaux éléments de gameplay comme de nouveaux blocs, bonus et effets !Versus : Mode multijoueur local de 2 à 4 joueurs sur le même écran.Eternal Battle : Le clou du spectacle, 25 joueurs pourront se défier en ligne dans un mode Battle Royale exclusif (à tester dans la démo). Utilisez des pouvoirs spéciaux pour prendre l’avantage sur les autres et marquez le plus de points possible pour être le dernier en lice et remporter la partie.