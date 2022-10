La manette d'or revient pour l'édition 2K22

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

GOAAAAAAAAL !

La Manette d’or fait son grand retour pour son édition 2022 ! Mais qu'est-ce que c'est ? EA SPORTS aime le foot, et à travers FIFA 23 propose des séquences de jeu qui ravissent vos mirettes. Une action rondement menée, de nombreuses séquences qui se concluent par un superbe but sont ainsi partagées chaque jour sur Internet et si vous êtes à l’origine de l’une d’entre elles, peut-être qu’un joli trophée vous attend.Vous l'aurez compris, à l'instar du prix Puskas qui récompense le plus beau but de l'année chez les footballeurs professionnels, la Manette d’or récompense le plus beau but sur FIFA 23 (ou FIFA 22) sur PlayStation5 et PlayStation4 partagé sur Twitter.La personne qui gagnera cette nouvelle édition se verra remettre le fameux trophée de la Manette d’or mais aussi une carte PSN, une manette DualSense, une PlayStation 5 et deux places pour assister à la cérémonie du Ballon d’or ! (Pour voir un français le gagner c'est beau).Pour ça, il suffit d’appuyer sur le bouton CREATE/SHARE de votre manette DualSense ou DUALSHOCK 4, afin de partager sur Twitter votre plus beau but sur FIFA 23 (ou FIFA 22) dans une vidéo d’une durée de moins de 35 secondes avec le hashtag #MANETTEDOR et en utilisant le joueur que vous aimeriez voir remporter le Ballon d’Or (rajoutez encore plus de règles la prochaine fois). Et pour voter, il suffit de RT !