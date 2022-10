La demo de Soul Survivors dÃ©barque pour le Steam Next Fest

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Sauverez-vous votre âme ?

Pour ceux qui ne connaissent pas Soul Survivors, il s'agit d'un roguelite dark fantasy en time survival. Et ce jeu compte bien vous mettre au défi de tester vos compétences contre des légions d'ennemis avec la nouvelle démo Steam Next Fest.Vous combattrez des vagues d'ennemis de plus en plus difficiles, timez vos auto attaques pour découper les ennemis et gagner des âmes qui vous donneront de l'expérience. Améliorez ensuite vos capacités pour transformer les attaques de base avec des boosts assez puissants et fun, comme les AOE qui brisent le sol, ou encore les frappes clivantes et bien d'autres. Si vous parvenez à abattre d'innombrables ennemis et rester en vie assez longtemps, alors vous pourrez défier un redoutable boss dans un duel qui définira si oui ou non vous êtes un vrai légionnaire.