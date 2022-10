Prime Matter et Ravenscourt offrent une pluie de dÃ©mos lors du Steam Next Fest

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 10:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Comme les 5 doigts de la main











Prime Matter et Ravenscourt annoncent qu’à l’occasion de cette semaine du Steam Next Fest, 5 démos de leurs prochains jeux sont disponibles dès maintenant sur PC.On va présenter rapidement les 5 jeux en question :Floodland : Il s'agit d'un city-builder qui se déroule dans un monde ravagé par le changement climatique. Explorez, fouillez et construisez une ville afin d’unir les clans. La démo vous propose de faire vos premiers pas dans la fondation de votre colonie ainsi que dans l’exploration des îles environnantes.Kona II: Brume (mon petit préféré du lot) : Un jeu narratif et d’aventure à la première personne, dans lequel vous vous retrouvez au cœur d’une enquête menée par le détective Carl Faubert. La démo commence au tout début de l’histoire, alors que vous explorez les environs afin d’en apprendre davantage sur cet étrange phénomène appelé "la Brume".Scars Above : Ce jeu de tir à la troisième personne mêle action-aventure et science-fiction et propose une histoire passionnante qui se déroule sur une mystérieuse planète alien. La démo vous transporte au début du jeu jusqu’au premier combat de boss, ce qui vous permet de découvrir les environnements, le gameplay et les mystères qui entourent ce nouveau titre immersif.Mato Anomalies : Incarnant le détective Doe, vous devrez vous battre et vous frayer un chemin à travers Mato, une métropole tentaculaire qui combine une architecture traditionnelle et futuriste dans un monde post-apocalyptique. Vous devez découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l’invasion de Mato par des créatures surnaturelles.Dans la démo, vous pourrez accéder au prologue et ainsi vous familiariser avec le style visuel unique, ainsi que le système de combat.Protocorgi : Ce shoot'em up horizontal possède un style visuel mêlant retro et pixel art. Vous incarnerez Bullet, un chien cybernétique de classe C3 (Corgi/Chien Cyborg de Combat) qui cherche à sauver sa maîtresse Nixie, celle-ci s'est faite kidnapper par des forces extraterrestres maléfiques cherchant à dominer l'univers.La démo est divisée en deux parties : le jeu principal, ainsi qu’un aperçu de l’éditeur de niveaux.L’événement Steam, qui a lieu on le rappelle du 3 octobre 2022 au 10 octobre 2022, propose de nombreuses démos alors n'hésitez pas à checker !