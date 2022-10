Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Esprit es-tu là ?

La date de sortie de Labyrinth of Galleria: The Moon Society est dévoilée, le jeu sortira le 17 février 2023 en version physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.Développé par les créateurs de Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, Labyrinth of Galleria: The Moon Society propose un nouveau chapitre de cette superbe aventure. Vous êtes un esprit errant qui attend le prochain ordre invoqué par Madame Marta. Avec l’aide d’Eureka, l’assistante de Madame Marta, et d’une armée de poupées dotées d’âme, vous irez percer les mystères d’un mystérieux labyrinthe souterrain infesté de créatures enchantées !Labyrinth of Galleria: The Moon Society offre une aventure de plus de 50 heures d’exploration, aux côtés de compagnons entièrement personnalisables et prêts à vous obéir au doigt et à l’œil ! Vous pouvez créer votre équipe de 40 combattants à votre image et partir explorer cet univers.