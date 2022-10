Marauders est dès à présent en accès anticipé

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 11:10:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Buter du schleu dans l'espace

Le looter shooter multijoueur hardcore tant attendu, Marauders, est désormais disponible en Accès anticipé sur Steam. Ce shooter spatial vous oppose à des ennemis sur un champ de bataille stellaire de science-fiction à bord de frégates immenses, de prisons criblées de balles et d'installations agricoles à l'abandon.Dans une réalité alternative des années 1990 où la Grande Guerre (prmière guerre mondiale si vous préférez) ne se serait jamais terminée, la Terre s'est industrialisée jusqu'au point de non-retour et de nombreuses personnes ont pris la décision de se réfugier parmi les étoiles (un avenir peut être pas si lointain pour nous).Vous naviguez dans un champ de bataille hostile accompagné par les trois membres de votre équipage. Cherchez du butin, fabriquez de nouvelles armes et de nouveaux équipements, et récupérez ce dont vous aurez besoin pour survivre.Après le lancement en accès anticipé, les développeurs de Marauders, Small Impact Games, ont annoncé qu'ils vont continuer d'ajouter divers contenus comme de nouveaux ennemis, de nouvelles armes, de nouvelles cartes et autres.Pour les intéressés Marauders est disponible à l'achat sur Steam à 29,99 €.