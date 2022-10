OlliOlli world arrive bientôt en version physique

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Comme sur des roulettes

Le célèbre jeu d’action et plateforme de skateboard OlliOlli World débarque bientôt en version physique sur Nintendo Switch, dès le 28 octobre 2022. La version physique contiendra une boîte avec un code pour télécharger le jeu et sera disponible dans les magasins au prix de 19,99 €.OlliOlli World est l’un des jeux les mieux accueillis de l’année sur Nintendo Switch, et nul doute que cette version attirera de nouvelles têtes qui viendront aider nos skaters de Radlandian à atteindre leurs objectifs.