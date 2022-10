- Medieval Dynasty débarque sur Playstation et Xbox

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

En avant Jacouille !

Medieval Dynasty sortira sur PlayStation 5 et Xbox X | S le 6 octobre, il s'agit d'un mélange unique de simulation de vie, de survie et de stratégie. Explorez un monde ouvert immense et vivant, construisez votre village et guidez votre peuple à travers le moyen-âge.Ayant déjà reçu une note de 90 % sur Steam et ce avec plus de 23 000 avis, le lancement de la console est très attendu !Je vous laisse avec le trailer de gameplay (assez court mais qui présente bien le jeu).