Let's Sing Presents ABBA est dès à présent disponible

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Où est la meilleure ?!

Let’s Sing revient une nouvelle et en bonne compagnie, Let’s Sing Presents ABBA vous apporte les plus grands titres du mythique groupe suédois sur Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4 et Xbox. Seul ou avec des amis, chantez et revivez les plus grands tubes du célèbre groupe (sauf 1... Mais où est Lay all your love on me ?!). Enfin bref même sans cette chanson, ce jeu tiendra ses promesses, voici une liste des titres disponibles.