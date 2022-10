(TEST) Barre de son Creative Sound Blaster Katana V2

Publié le Mardi 4 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Quelques réglages pour un résultat optimal

Lorsque j'ai lu la théorie de Yoann sur la création d'un membre inexistant par Cedric pour récupérer tous les tests hi-tech, je n'y croyais pas. Mais connaissant notre boss, je me suis dit "Et pourquoi pas ?".J'ai mené mon enquête sur Théo, vous savez Théo je l'aime bien, il est toujours aimable, souriant et de bon conseil. Bien qu'il n'ait pas la gueule de l'emploi comme l'a dit Yoann, il pourrait bien être un prophète ou un Saint prêt à aider le bas peuple dans sa misère, mais ce que j'ai découvert m'a surpris. En effet c'est bien Théo et non Cedric qui teste quasi systématiquement les produits hi-tech, mais contrairement à ce que l'on croit Théo n'a pas de passe-droit, ce rôle il l'a gagné, ou plutôt arraché des mains du patron. Car jusqu'à il y a peu 4 lettres inspiraient peur à tous/toutes au sein de la rédaction (sauf Cedric il faut pas déconner non plus) T.H.É.O, je ne vous dirais pas ce que j'ai trouvé car si le Théo d'aujourd'hui est une crème alors autant que cela perdure (je tiens à ma vie).Bref aujourd'hui c'est une barre de son, la Creative Sound Blaster Katana V2 que Cedric a testé pour vous (il a réussi à l'arracher à Théo chapeau) et comme d'habitude le test vaut le coup d'oeil