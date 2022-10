Dakar Desert Rally est disponible sur console

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

20 000 km à explorer

Dakar Desert Rally, le plus grand jeu de course tout-terrain en monde ouvert, tentera de vous faire vivre les sensations intenses de la plus grande course de rallye du monde, à travers plus de 20 000 kilomètres carrés de terrains variés et soumis à une météo dynamique. Le jeu est disponible dès maintenant sur PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One et PC via Steam au prix de 39,99€.Une édition Deluxe est disponible au prix de 59,99€. Elle comprend le jeu de base complet ainsi que le Season Pass Dakar Desert Rally, ce pass vous permet d'obtenir dès le premier jour le DAF Truck Turbo-Twin et la Peugeot 405 Turbo 16, et ce n'est pas tout. Vous recevrez aussi cinq packs DLC à venir comprenant une nouvelle carte, de nouveaux véhicules et deux nouveaux événements de rallye, le tout à un prix avantageux.