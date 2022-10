Le remake de Dead Space dévoile ses nouveautés

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le retour de l'horreur spatiale

Dead Space, le remake de ce jeu classique du genre survival horror et de partager son tout premier trailer de gameplay.Dans Dead Space, vous incarnez Isaac Clarke, un ingénieur ordinaire en mission pour réparer un gigantesque vaisseau minier : l'USG Ishimura. Seulement une fois à bord c'est l'horreur qui vous attend, l'équipage du vaisseau a été massacré et infecté, tandis que Nicole, la petite amie d'Isaac, est portée disparue. Vous devrez vous battre seul pour survivre, non seulement contre des monstres terrifiants appelés des Nécromorphes, mais aussi contre vous-même.De plus, Dead Space propose des améliorations significatives de gameplay, telles que :Le système d’écorchage : Être stratégique est essentiel, c’est pourquoi vous aurez davantage de possibilités d’être créatifs en utilisant votre arsenal d’armes et capacités uniques pour combattre vos ennemis.Le Gestionnaire d’Intensité : Le nouveau Gestionnaire d’Intensité ajuste de façon dynamique ce qui apparaît devant Isaac, des apparitions de Nécromorphes et la façon qu’ils choisissent d’attaquer, aux effets environnementaux, tels que la lumière, la fumée, les particules et le son. Les battements de cœur, la respiration et les efforts d’Isaac s’adaptent également en fonction de son niveau de stress, afin de fournir aux joueurs une information directe sur son état mental, émotionnel et physique.Une expérience d’ingénierie optimisée : Sans armes ni renforts, Isaac est contraint de se défendre contre les Nécromorphes en tirant parti de ses outils d’ingénieur high-tech pour démembrer stratégiquement des créatures cauchemardesques. Il devra également résoudre des énigmes au cours de son voyage terrifiant et utiliser les dysfonctionnements de système de l’Ishimura à son avantage.L’Ishimura interconnecté : Le vaste vaisseau minier a été repensé pour le remake et proposera ainsi de nouvelles salles, routes et obstacles permettant une exploration fluide, ainsi qu’une nouvelle interface de carte et un traceur amélioré.Dead Space est disponible en précommande et sortira le 27 janvier 2023 sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC (EA App, Steam, et Epic Games Store).