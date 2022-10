Une date pour l'accès anticipé de Cosmoteer

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Construisez le vaisseau de vos rêves... Pour la guerre !

Cosmoteer le simulateur de construction de vaisseau spatial sera lancé en accès anticipé le 24 octobre. Découvrez une nouvelle démo cette semaine pour le Steam Next Fest.Construisez le vaisseau de vos rêves, gérez et explorez plusieurs systèmes stellaires pour entreprendre des missions de primes et transformer les navires ennemis en déchets spatiaux. Vous pouvez également participer à plusieurs modes PvP en ligne et parcourir avec des amis le mode campagne.