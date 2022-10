Desktop Dungeon : Rewind se joint au Steam Next Fest

Publié le Mercredi 5 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Pour l'honneur... et le fric

Dungeon crawler tactique Desktop Dungeons : Rewind est désormais disponible dans le cadre du Steam Next Fest. Il s'agit d'un remake en 3D du tactical dongeon crawler. Vous allez fonder un nouveau royaume, mais ce ne sera pas facile : il faut de la ruse, de la main-d'œuvre et beaucoup, beaucoup d'or. Sinon comment paierez-vous les tavernes et les banques ? Pas le choix, il va falloir descendre dans les donjons et voler les richesses de leurs propriétaires peu importe la manière.La démo vous permet d'explorer les 90 premières minutes du jeu, d'explorer 10 donjons, sombres et humides,de pouvoir tester les quatre classes de départ : Guerrier, Prêtre, Voleur et Sorcier.Trois races pour jouer avec ces classes : Humain, Elfe, Nain, soit un total de 12 combos possible, des défis particuliers pour chacune des quatre classes. Des tutoriels et puzzles de démarrage et quatre Dieux à découvrir (bonne chance).