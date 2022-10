Overwatch 2 est disponible en téléchargement gratuit !

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Sera-il à la hauteur ?

Overwatch 2 est disponible gratuitement en téléchargement dans le monde entier et propose des parties interplateformes et une progression multiplateforme !Avec la Reine des Junkers, Sojourn et Kiriko, l'univers d'Overwatch accueille un trio de femmes fortes qui portent l’effectif total à 35 personnages jouables. 3 ou 4 nouveaux personnages seront également ajoutés chaque année, à raison d’un héros ou héroïne une saison sur deux dès la saison 2.Overwatch 2 apporte des grosses nouveautés via le pass de combat et la boutique; modèles, emotes, célébrations, entrées en scène, icônes de profil, porte-bonheur d’arme, tags, répliques... Quelque chose vous intéresse ? Achetez-le directement dans Overwatch 2 par le biais d’une toute nouvelle boutique en jeu avec des offres personnalisées.Le jeu nous offre un mode compétitif amélioré avec l'ajout de divisions dans les rangs de compétences, d’un tout nouvel écran des scores, de rapports de jeu vous permettant de voir les statistiques de votre session d’un coup d’œil, et de récompenses améliorées avec notamment des titres à gagner.La Matrice défensive, c'est quoi ? Il s'agit d'un système élaboré visant à lutter contre les comportements perturbateurs, notamment en activant la protection via SMS des comptes des joueurs et joueuses, mais aussi grâce à des IA conçues pour repérer les messages abusifs notamment.Bref prêt à passer du 1 au 2 ?