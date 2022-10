Une bande annonce de gameplay pour My Fantastic Ranch !

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Monter les dragons à la Targaryen ?

Dans cette première bande annonce de gameplay de My Fantastic Ranch, le jeu de gestion à destination des plus jeunes propose de prendre la tête d’un haras de créatures fantastiques à travers un gameplay aussi accessible que complet pour son public.Que vous jouiez en mode “classique” afin de développer la réputation de votre établissement et devenir le plus célèbre du royaume, ou en mode “rêveur” afin de bâtir votre ranch sans contrainte ni limite, My Fantastic Ranch vous offre une première expérience de jeu de gestion très accessible.My Fantastic Ranch sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam et Epic Game Store le 17 novembre 2022.