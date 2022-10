- Les précommandes de Dragon Ball Z kakarot pour PS5 et Xbox Series sont ouvertes

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Kamehame...

Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et XBOX Series X|S le 13 janvier 2023, et a subi des petites améliorations pour son passage sur les dernières consoles. Il disposera de temps de chargement plus rapides, d’un gameplay plus fluide (jusqu’à 60 fps), et certains détails seront ajoutés pour améliorer l’expérience de jeu et l’immersion dans le monde de Dragon Ball.Les précommandes sont désormais possibles chez les revendeurs participants pour l’Édition Standard, cette dernière comprend le jeu de base. Une Édition Deluxe et une Édition Légendaire seront également disponibles à l’achat en format numérique lors de la sortie du jeu.