(TEST) Dakar Desert Rally (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 6 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Une IA désertique...

Vous savez, Sylvain c'est un aventurier, un vrai. Alors quand il a su qu'un d'entre nous allait tester Dakar Desert Rally, il s'est bien entendu porté volontaire. Sylvain avec un volant (enfin une manette), il est habile. Lui, contrairement à Cedric, il a su éviter le chameau du zoo de Thoiry. Même si Cedric, on se demande s'il ne l'a pas fait exprès...Bref lorsque Sylvain a reçu le jeu, on n'a plus eu de nouvelle pendant 2 semaines. Il s'est mis en condition réelle pour le test, la PS5 plantée dans un bac à sable installé dans son salon, le chauffage poussé à 45°C et la tente plantée sur la mioquette. Ce que vous allez lire est une expérience authentique sachez-le !