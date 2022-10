- Un nouveau Pokemon dévoilé pour Pokemon Écarlate et Violet

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il a enfin une évolution !

Un Girafarig

Vous lui arrachez la queue et la transformer en jolie capuche que vous lui mettez sur la tête

Vous posez quelques pics sur le dos et voilà !

Après le Taupiqueur aquatique, c'est à Girafarig d'être sous les projecteurs, ou plutôt sa toute nouvelle évolution Farigiraf. Si ce pokemon apporte quelques nouveautés, on va tout d'abord parler de son design, alors pour avoir un Farigiraf il faut :On revient la semaine prochaine pour la sortie de l'Hippopotas volant !Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les nouveaux opus de la saga des jeux vidéo Pokémon, sortiront sur les consoles Nintendo Switch le 18 novembre 2022.