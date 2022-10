La date de sortie de Need for Speed Unbound est dévoilée

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Des bagnoles pour Noël ?

Need for Speed Unbound offre un nouveau style visuel associant des éléments du street art aux voitures les plus réalistes de l’histoire de la franchise.La campagne solo vous place face aux conséquences de vos choix pour vous faire vivre une histoire en immersion dans la ville de Lakeshore et vous invite à piloter, collectionner, améliorer et personnaliser les voitures les plus performantes au monde.Conçu pour la nouvelle génération de plateformes, Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 FPS à sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 2 décembre 2022.