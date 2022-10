The Pegasus Expedition lance bientôt son accès anticipé

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La Terre c'est du passé, il est temps de trouver un nouveau dépotoire

The Pegasus Expedition, le grand titre de stratégie de science-fiction, lancera son accès anticipé via Steam, GOG.com et Epic Games Store le 20 octobre.Au lancement, vous pourrez avoir accès à la campagne complète de l'histoire principale comprenant environ 20 heures de jeu, et recevrez des mises à jour de contenu supplémentaires, dont quatre tout nouveaux scénarii, dont chacun fonctionnera comme une mini-campagne introduisant de nouveaux paramètres surprenants dans le gameplay 4X.