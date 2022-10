- Asterigos débarque le 11 octobre

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Asterigos est un RPG d'action souls-like qui se déroule dans un monde original inspiré des mythologies grecque et romaine. On y incarne Hilda, une jeune guerrière de la ville abandonnée d'Aphes qui se lance dans une quête pour découvrir les secrets et la vérité derrière la terrible malédiction qui a transfiguré ses habitants en monstres.Asterigos: Curse Of The Stars, sera lancé ce mardi 11 octobre sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series. Et si vous voulez le teste, bonne nouvelle puisqu'une démo est actuellement disponible à l'occasion du Steam Next Fest.