- Trash Sailors s'installe sur Switch et PS4

Publié le Vendredi 7 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Préparez vos slips petit bateau

Trash Sailors, l'aventure co-op sur les eaux dessinées à la main, ce qui apporte un véritable charme à celui-ci. Vous incarnez ici des explorateurs maritimes naviguant dans des eaux alambiquées, recrutez jusqu'à quatre naufragés via le jeu coopératif local ou en ligne pour dériver à travers des marécages nauséabonds, des eaux glacées et des villes perdues.Défendez votre radeau contre les pirates de l'Arctique, les crabes dérangés, les requins robots, un gigantesque Trashken et d'autres monstres crasseux. Répartissez-vous les différents rôles pendant que vous naviguez sur les eaux puantes pour collecter des objets jetés, les pièces de rechange et le carburant. Récupérez également des cartes perdues pour débloquer de nouveaux niveaux et des coffres au trésor !Trash Sailors met les voiles sur Nintendo Switch et PlayStation 4 dès maintenant.