Steam : Les soldes du weekend

Publié le Samedi 8 octobre 2022 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Du jeu Sega à tour de bras

Fallout 76 est jusqu'à -75% et vous pouvez y jouer gratuitement pendant tout le weekend

Barotrauma est jusqu'à -75% et vous pouvez y jouer gratuitement pendant tout le weekend

Medieval Dynasty est à -30%

My Time at Portia est à -75%

Yu-Gi-Oh!Fest2022 est à -75%

Human Fall Flat Tower est à -70%

No Man's Sky est à -50%

Kenshi est à -75%

Assassin's Creedd Origins est à -85%

Yakuza: Like a Dragon est à -60%

Fallout 4 GOTY est à -75%

Solasta: Crown of the Magister est à -60%

Assassin's Creedd Odyssey est à -80%

Mafia Definitive Edition est à -65%

The Outer Worlds est à -67%

Bayonetta est à -75%

Far Cry 5 est à -80%

Need for Speed Heat est à -95%

Comme toutes les semaines, Steam propose de très nombreux jeux en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :De plus, les Sega Megamix Sale sont en cours et certains titres sont disponibles jusqu'à -90%. Vous pourrez retrouver à prix bradés Total War: Warhammer III, Soul Hackers 2, les Two Point, Sonic Origins Digital Deluxe, Humankind, Persona 4 et 5 et bien d'autres choses...Pour la liste complète des jeux en soldes, cliquez ici