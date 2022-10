- Acer lance l'ordinateur portable OLED 16 pouces le plus léger au monde

Publié le Lundi 10 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La conccurence a du souci à se faire

Conçu pour la performance en déplacement et les nouveaux modes de travail hybrides, le Swift Edge propose un équilibre parfait entre performance, sécurité et durabilité. Cet ordinateur portable ultra léger de 16 pouces possède un design à la fois épuré et élégant, son 1,17 kg et ses 12,95 mm d'épaisseur en font un poids plume qui satisferait tous professionnels actifs et mobiles. L'Acer Swift Edge comprend également un châssis ultrafin en magnésium-aluminium (alliage Mg-Al), offrant une meilleure mobilité et une robustesse dans le temps.Quelques précisions en plus :Intégrant les processeurs AMD Ryzen PRO série 6000, à cœur sécurisé, Microsoft Pluton et l'authentification biométrique pour protéger les données sensibles des utilisateurs.Affichage de haute qualité grâce à un écran OLED 4K de 16 pouces avec 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et une luminosité maximale de 500 nits.