- Une bande annonce de gameplay pour Gotham Knights

Publié le Lundi 10 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La succession prend le relais

Un tout nouveau trailer de gameplay a été révélé pour le lancement de Gotham Knights, le prochain RPG d'action en monde ouvert qui sortira le 21 octobre.La vidéo présente des séquences de gameplay et des cinématiques en jeu de la team composée de : Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin affrontant des criminels de Gotham City, avec une attention particulière sur quelques super-vilains DC que les joueurs rencontreront dans Gotham Knights (M. Freeze, Harley Quinn, Gueule d’argile et la mystérieuse organisation "Cour des Hiboux").La vidéo montre également des combos assez sympas que vous pourrez effectuer dans le mode coopératif en ligne du jeu.Gotham Knights sortira le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.