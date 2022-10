- Super Power III est sorti sur PC

Publié le Lundi 10 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il est temps de dominer le monde

SuperPower 3 est sorti aujourd'hui sur PC et vous place à la tête de l'une des 194 nations du monde, le jeu est basé sur des données contemporaines du monde réel et simule des décisions géopolitiques internationales pour chaque pays du monde.Vous avez le choix entre 14 scénarios prédéfinis, ou bien le mode "bac à sable" qui est gratuit, où vous atteignez exactement les objectifs que vous vous serez fixé pour vous-même et bien entendu pour la nation que vous avez choisie.SuperPower 3 est également compatible avec les mods et permet aux joueurs du monde entier d'ajuster le jeu à leur goût (plutôt fun).Il est temps de montrer au monde quel genre de leader vous êtes.