Sigma Theory arrive dans quelques jours

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

L'enquête va pouvoir débuter

Sigma Theory est un jeu de simulation futuriste de la guerre froide se déroulant au tour par tour, recrutez des agents spéciaux et dirigez votre service de renseignement pour sécuriser le contrôle de la singularité à travers notament, l'obtention de technologies essentielles à la victoire.L'attente ne sera plus très longue puisque le jeu arrivera sur mobile (android) et sur Nintendo Switch le 18 octobre.