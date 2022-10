Square Enix annonce les Fan Festivals 2023-2024 FINAL FANTASY XIV

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

27 millions de joueurs inscrits ?!

SQUARE ENIX nous dévoile aujourd’hui les dates des Fan Festivals 2023-2024 FINAL FANTASY XIV. L’été 2023 annoncera le début des festivités célébrant le super populaire MMORPG.Voici le programme à l'heure actuelle :Le Fan Festival 2023-2024 FINAL FANTASY XIV s’arrêtera en Amérique du Nord, en Europe et au Japon :Amérique du Nord, USA : Las Vegas Convention CenterDu 28 au 29 juillet 2023Europe, Royaume-Uni : The ExCel Center (Londres)Du 21 au 22 octobre 2023Japon : lieu à confirmerDébut 2024Pour l'occasion une bande-annonce est disponible (de quoi teaser un peu), et on peut saluer le fait que le jeu compte désormais plus de 27 millions de joueurs inscrits à travers le monde !