Broken Pieces s'invite sur consoles pour Halloween

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Lorsque Resident Evil rencontre Life is Strange

Après avoir effrayés les joueurs PC, Broken Pieces s'invite sur consoles. Pénétrez Saint Exil, un village côtier inspiré de notre Bretagne, coincé hors des limites du temps. Vous suivez Elise alors qu'elle enquête sur la disparition de son fiancé. Vous devrez exercer des pouvoirs de modification du temps et découvrir des phénomènes inexpliqués d'un culte local et des mystères basés sur le folklore breton local.Résolvez des énigmes celtiques tout en gardant un œil sur votre montre pour être sûr de rentrer chez vous avant la tombée de la nuit… Le jeu arrive sur les consoles Playstation et Xbox cet Halloween, le 31 octobre.