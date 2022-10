Space Tail arrive le 3 novembre sur PC et Switch

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Woof

Space Tail : Every Journey Leads Home est un jeu de plateforme 2.5D dans lequel les joueurs contrôlent Bea, un chien perdu dans l'espace, essayant de trouver un chemin vers la Terre.Vous incarnerez donc cet astronaute canine et rencontrerez différentes espèces avec lesquelles vous essaierez de communiquer de façons... singulières. Vous pouvez rouler, jouer, aboyer et avoir diverses interactions, ce qui vous aidera à vous faire de nouveaux amis ou à irriter les extraterrestres les plus nerveux. Vous devrez également résoudre des énigmes et explorer des environnements dangereux à travers des planètes labyrinthiquesSpace Tail sortira sur PC et Switch le 3 novembre 2022 soit pile 65 ans après que le premier chien (ou plutôt chienne qui s'appelait Laika) ai été envoyé dans l'espace, un bel hommage.