(TEST) Serial Cleaners (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 11 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Nétwayé, baléyé, astiké, Kaz la toujou penpan

Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un test de Cedric auquel vous aurez droit. Vous savez Cedric a déjà eu une vie extrêment bien remplie, il nous a par exemple, parlé de ses exploits lors de son service militaire. Sauf dans un domaine. Une activité spectaculaire où beaucoup ont dû s'illustrer pour avoir le droit d'aller dormir : les corvées. Alors oui, on nettoie autre chose que des cadavres pendant le service militaire (si vous voulez passer le cap il faut s'engager), mais bon croyez-moi on en trouve des saloperies à nettoyer pendant les corvées.Mais pour changer Cedric a eu de la chance, il y a échappé la plupart du temps. Comment, me demanderez-vous ? Grâce à ses connaissances en informatique. Et oui... lorsque les gradés reçoivent un ordinateur (on parle des tanks du passé) et qu'ils ne savent pas s'en servir, une recrue avec des connaissances dans le domaine ça aide pas mal ! Bref pendant que ses nouveaux copains mettaient les mains dans le bouzin, Cedric lui s'amusait avec l'ordinateur de la caserne et y installait systématiquement Half-Life et Unreal (comme ça vous avez une indication de l'année à laquelle il l'a effectué).Mais aujourd'hui la corvée de nettoyage il n'y a pas échappé ! Bon les conditions sont différentes et on a troqué le chiffon par une manette, mais c'est déjà ça. Bref aujourd'hui Cedric vous propose son test sur Serial Cleaners, bonne lecture à vous !