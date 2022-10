- The Valiant nous dévoile son mode co-op

Publié le Mercredi 12 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il est temps de faire alliance

Dans ce tout nouveau RTS, vous incarnez une troupe de chevaliers évoluant dans l'Europe et dans le Moyen-Orient du XIIIe siècle. Au lancement du jeu, vous aurez le choix parmi 6 escouades de héros différentes avec leurs propres compétences, armes, etc. Au fil de l'aventure, vous pourrez personnaliser cette équipe en changeant leurs compétences, mais également leurs armes.Dans le mode de jeu coopératif "Last Man Standing", vous devrez unir vos force et utiliser les capacités et talents de vos héros, méfiez-vous des attaques spéciales de l'ennemi et, plus important encore : essayez de garder vos camarades en vie !The Valiant sortira sur PC le 19 octobre 2022.