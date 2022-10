- Headquarters: World War II nous dévoile son premier Dev Log

Publié le Mercredi 12 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Les premiers pas vers la bataille

voici le premier Dev Log de Starni Games, les développeurs de Headquarters: World War II, le nouveau jeu de stratégie au tour par tour au niveau tactique de Slitherine prévu pour 2023.Headquarters: World War II est un jeu de stratégie au tour par tour rapide couvrant la bataille de Normandie dans les trois campagnes axées sur l'intrigue et un certain nombre d'escarmouches. Choisissez votre camp, désignez des héros, formez votre force, améliorez vos unités et utilisez les compétences du quartier général pour vaincre l'ennemi.Voici une vidéo abordant le Dev Log en question :