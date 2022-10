- La bande annonce officielle de lancement de Gotham Knight est sortie

Publié le Mercredi 12 octobre 2022 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Au revoir Batman

Une nouvelle bande annonce a été révélé pour le lancement de Gotham Knights, le prochain RPG d'action en monde ouvert. Cette bande annonce est racontée du point de vue d'Alfred Pennyworth et nous montre ce que Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin traversent afin de protéger une Gotham vulnérable suite à la mort de Batman.Gotham Knights sortira le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.