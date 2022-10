- Parlons de la direction artistique de Need for Speed Unbound

Publié le Mercredi 12 octobre 2022 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

La course automobile, c'est de l'art

Si vous avez vu la dernière bande annonce de Need for Speed Unbound, vous n'avez pas pu passer à côté du nouveau style graphique de la licence. Ce nouvel opus offre un nouveau style visuel unique qui associe des éléments du street art aux voitures les plus réalistes de l’histoire de la franchise.EA et Criterion ont dévoilé un premier aperçu du gameplay de Need for Speed Unbound dans une toute nouvelle vidéo qui fait monter la pression surtout lorsque les joueurs donnent vie aux graffitis à travers la ville (au sens propre du terme).Conçu pour la nouvelle génération de consoles, Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 IPS à sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC le 2 décembre 2022.Voici le lien pour aller voir la vidéohttps://twitter.com/NeedforSpeed/status/1579849555960823808