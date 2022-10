(Test) Floodland bêta (PC, Steam)

Publié le Mercredi 12 octobre 2022 à 12:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Vous allez boire la tasse

Vous savez, là où j'habite, des inondations j'en ai vu passer, alors quand Floodland nous a proposé sa bêta, c'est sûr c'était pour moi ! Je m'étais préparé pour l'occasion : maillot de bain de compétition, bonnet de bain et les irremplaçables lunettes qui s'enlèvent au moindre plongeon. Avec ça j'étais prêt, nager à travers les problèmes c'est mon dada et ce jeu m'en a proposé à la pelle.Alors vous pensez/espérez que je me sois rétamé bien comme il faut ? Eh bien c'est dommage car s'occuper des merdes des autres avant les siennes, ça me connait et grâce à une expérience acquise sur des années j'ai plutôt bien géré. Sur ce je vous laisse avec le test.