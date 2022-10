Deadlink bientôt en accès anticipé

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 10:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

À bas les riches !

Deadlink est un FPS cyberpunk avec des éléments de roguelite. Dans ce jeu vous êtes le premier agent à être recruté pour le projet expérimental Deadlink. Pilotez un obus de combat autonome, frayez-vous un chemin à travers des bidonvilles, des laboratoires de tarés, des entrepôts miteux et des immeubles de bureaux bien propres (ça change du reste), dans le but de contrecarrer les stratagèmes des sociétés les plus puissantes du monde.Deadlink entrera en accès anticipé le 18 octobre 2022.