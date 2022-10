Games Incubator annonce City of Elves

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 09:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Le plot est japonais ?

Games Incubator annonce leur prochain jeu : City of Elves. Dans ce jeu le monde fantastique magique de la Cité des Elfes sera entouré de menaces sous la forme de diverses créatures, cependant, ce ne sont pas des bestioles qui rodent dont il faut avoir peur. La forteresse végétale est l'endroit idéal pour construire un empire, et les autres factions le savent très bien et feront tout pour s'en emparer.Il va falloir faire des choix politiques favorables qui façonneront les relations diplomatiques entre votre empire et les autres tribus. Développez la technologie, améliorez vos armées, et élargissez votre territoire dans ce monde fantastique de magie !