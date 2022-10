Lego Bricktales est maintenant disponible sur PC et consoles

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 10:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

C'est parti les encubés !

LEGO Bricktales vous transporte à travers 5 magnifiques lieux où vous devrez construire des véhicules, obstacles ou objets LEGO pour résoudre des enigmes. Dans le feuillage vert des jungles les plus profondes, le sable brûlant des déserts ensoleillés, l'agitation d'un coin de la ville, la vue épique d'une imposante cité médiévale château et le paradis des îles tropicales des Caraïbes, les aventures vous attendent.Retrouvez le jeu maintenant sur Playstation (PS4/5), Xbox (Series/One), Switch et PC.