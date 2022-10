Stranded : Alien Dawn est en accès anticipé

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 10:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Il a changé E.T

Ce simulateur de vie et de survie vous met dans la peau de survivants d'un crash sur une planète aliène. Leurs vies reposent entre vos mains et dépendent de vos choix. Construisez une grande base, équipée pour remplir tous vos besoins, et découvrez des nouvelles technologies pour agrandir votre territoire et améliorer vos chances de survie.Vous n'aurez que le matériel nécessaire en début de partie, pour survivre dans ce monde magnifique mais mortel. Entre la faune locale, les maladies inconnues et la méteo imprevisible, rien n'assure votre sécurité ici.Le jeu est d’ores et déjà disponible en accès anticipé sur PC via Steam au prix de vente conseillé de 29.99€.