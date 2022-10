Somber est sorti sur Steam

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 10:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Faire le bien dans un monde cruel

Somber est maintenant disponible sur Steam pour seulement 7.99$, rappelons tout de même que le jeu a été peint à la main et se réclame de la lignée de Limbo et des oeuvres de Tim Burton.Dans Somber vous incarnez une créature amicale mais mortelle dont la mission est d'aider les personnes dans le besoin et d'arranger les choses. Et pour faire tout cela, vous devrez rouler, rebondir et grimper pour sortir du monde faiblement éclairé de Gloom … et survivre d'une manière ou d'une autre pour pouvoir un jour raconter l'histoire.