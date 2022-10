PlayStation Plus : Les jeux du mois d’octobre

Publié le Jeudi 13 octobre 2022 à 11:10:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Une jolie petite liste

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition Ultime | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes : Le Crépuscule de l'Arbre du Monde | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Inde | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russie | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et donc Sony offre des jeux aux joueurs souscrits à un abonnement Playstation Plus, du tier Extra et Premium ainsi que le Plus Prenium. Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque.Sans plus tarder, voici la liste complète des jeux disponibles dès le 18 octobre :PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics :